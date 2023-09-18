Дошкольникам разрешили бесплатно ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах

Фото: ЦППК
«Раньше, чтобы посадить ребёнка на отдельное место, нужно было оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы. Теперь при наличии свидетельства о рождении родители могут лишь оформить бесплатную поездку для ребёнка и ехать с ним на соседних креслах», – пояснили в компании.Там добавили, что с начала года в экспрессах ЦППК проехали более 20 тыс дошкольников. Кроме того, там напомнили, что дети до 7 лет могут ездить в электропоездах только вместе со взрослыми.
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