Дошкольники Долгопрудного собирают «Добрые крышечки» для помощи детям-сиротам

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Проект существует с 2016 года, и уже больше четырёх лет в нём участвуют ребята из детского сада №21 «Росинка». Каждое утро, заходя в сад, они достают разноцветные пластиковые крышечки и складывают в специальный контейнер. А волонтёры забирают из детсада большие партии крышечек на добрые дела.
Пока «Добрые крышечки» готовятся к отправке, они приносят пользу и сами дошколятам. Педагоги «Росинки» используют их как учебное пособие для изучения формы, цвета и создания необычных поделок.
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