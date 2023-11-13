Достигнута договорённость об эвакуации новой группы россиян через КПП «Рафах»

Фото: МЧС России
Новая группа россиян численностью примерно в 90-100 человек утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа, сообщил журналистам «Известий» советник главы МЧС России Даниил Мартынов.
Оперативная группа МЧС уже выехала из Каира — в понедельник утром она должна оказаться возле КПП «Рафах».
Ранее стало известно, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель. Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.
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