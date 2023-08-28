Доступ к могиле Шатунова ограничат

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С 30 августа по 6 сентября посещение могилы артиста Юрия Шатунова будет временно ограничено. Информация об этом опубликована в Telegram-канале певца, который администрирует его вдова Светлана.
Дополнительно указано, что в указанный период будет осуществляться установка памятника, в связи с чем фанатов попросили также не появляться на кладбище, чтобы не затруднить работы.
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Артем Кузьмин