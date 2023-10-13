Доведшие до смерти двухлетнюю дочь родители развеяли ее прах для возрождения

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Родители-веганы, уморившие голодом двухлетнюю девочку в Красноярске, развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, мать девочки Светлана после кремации дочери и процедуры развеивания ее праха написала в социальной сети несколько строк, посвященных заморенной голодом девочке.
Оба многодетных родителя отказались от пищи животного происхождения, а также не давали нормально питаться трем своим малолетним дочерям. Вот их младшая и «стала ангелом», по выражению ее матери, считающей себя женским проводником в мир свободы и мягкости. Она проводит тренинги по Ecstatic dance и учит делать прогревания вагины. Муж Денис занимается производством «живых масел». Они получили от государства субсидию 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.
Две другие дочери в «мир ангелов» пока не перешли. Но, поскольку они не ходят к врачам и не питаются полноценно, это, вероятно, вопрос времени.
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«Смерть — твоя мать. Возродись через нее. Ее красивое тело было отдано огню, кремировалось без отпеваний, церкви и так далее. И прах развеян на горе», — сказано в послании.
Две другие дочери в «мир ангелов» пока не перешли. Но, поскольку они не ходят к врачам и не питаются полноценно, это, вероятно, вопрос времени.
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Александр Бойцов