Дождь и сильный ветер в Подмосковье сменятся гололедицей

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В Московской области до 21 часа ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«С 14 часов до 21 часа 6 октября в Подмосковье ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 16-18 м/с, дождь, местами сильный», – говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют в непогоду избегать на улице деревьев, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
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