Дожди на паузе: синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве и Подмосковье

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Длительные дожди в Москве и Подмосковье сменятся морозом и солнцем, но ненадолго. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, столичный регион «поставит на паузу» дожди, но всего на 36 часов. По прогнозам, осадки прекратятся уже в ночь на субботу, 21 октября.
Синоптик подчеркнул, что солнце в столичном регионе можно будет увидеть и с утра в воскресенье, 22 октября. Однако во второй половине дня небо опять затянет тучами, и в ночь на понедельник начнётся дождь.
Также специалист отметил, что по состоянию на 20 октября, столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.
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«В ночь на субботу небо начнёт чиститься, и уже с утра проглянет солнце. Но нужно учитывать, что ветер у нас северо-восточный, немного поддавливает антициклон с севера, давление растёт. И если в ночь на субботу будет ещё тепло, то в ночь на воскресенье у нас небо будет в основном ясное, поэтому будут морозы: в Москве до 2-3 градусов ниже нуля, по области – до 5-6 градусов мороза», — отметил Шувалов.
Также специалист отметил, что по состоянию на 20 октября, столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.
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