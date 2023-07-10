Дожди в Сочи сохранятся до середины недели

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«Сегодня выпадет ещё порядка 30-40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. За сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. В Сочи дожди сохранятся до 12 июля, до середины недели», — отметила в беседе с RT специалист.
При этом температура воздуха в городе будет в районе +22…+25°С.
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