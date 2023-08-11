Древнейший мох на планете скоро исчезнет из-за изменения климата

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Анализ окружающей среды мха продемонстрировал, что климат теплеет, а ледники на горном плато стремительно тают. В данный момент мох подвергается более сильному ультрафиолетовому излучению, чем когда-либо. За период десятилетнего исследования популяция мха в Тибете каждый год уменьшалась на 1,6%. Через 100 лет его и вовсе может не остаться.
Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями. Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.
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