Друг Николая Дроздова опроверг новость о раке у телеведущего

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Друг Николая Дроздова опровергает новость об обнаружении рака у Дроздова.
РИА Новости пишет, что по словам друга семьи телеведущего Дунаева, Николай Дроздов хорошо себя чувствует, и у него нет рака.
Телеведущий находится дома.
Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщал телеграм-канал SHOT.
Сообщалось, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли. Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.
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Телеведущий находится дома.
Сообщалось, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли. Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.
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Мария Фирсова