«Духовная проституция»: Депутат Милонов высказался о рынке эзотерических услуг

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Вред, который наносят россиянам представители рынка эзотерических услуг, неисчерпаем, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для «Москва 24».
«Мало того, что они выкачивают деньги, так ещё людей сбивают с пути. Вместо того, чтобы преодолеть себя, помолиться, он идёт к этим пожирателям, рогоносцам, которые пытаются какой-то суррогат подсунуть», — прокомментировал ситуацию Милонов.
По словам депутат, все мистики - это злокачественное образование, которому нет места в российском обществе.
Ранее известный экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что экстрасенс – очень редкое явление, поэтому в салоне почти всегда принимают мошенники.
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