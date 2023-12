Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных

Татьяна Владимирова: биография, карьера

«Я жила на третьем этаже, а на четвертом этаже жила Светлана Аллилуева (дочь Иосифа Сталина – прим.ред). Поэтому у меня есть одна история, что я в три года сидела на коленях у Иосифа Виссарионовича Сталина, но я думаю, что я это сама придумала», — рассказывала артистка.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Ее отец был военным, а мать – связистом. В одном из интервью артистка рассказывала, что из-за службы отца, ее детство проходило в Москве, куда семья часто приезжала в командировки. Проживало семейство в одном доме со Сталиным.В 1973 году Владимирова окончила Школу-студию МХАТ и получила работу в кукольном театре. Вскоре она познакомилась с режиссером Феликсом Григорьяном и переехала с ним в Томск. Артистка переезжала из города в город со своим супругом пока однажды не узнала, что у мужа есть другая женщина. Забрав с собой сына, Владимирова вернулась в Москву. Актриса устроилась в театр Et Cetera, где работала до последних дней жизни.Сообщение о смерти артистки появилось на сайте театра Et Cetera, где она проработала более 30 лет.Коллеги актрисы рассказали, что все свои роли Владимирова играла восхитительно. Коллеги театра выразили сожаление об уходе актрисы и заявили, что ее все любили. В пресс-службе театра добавили, что Владимирова была мудрой, веселой и легкой в общении.Свою выдающуюся роль Владимирова сыграла в спектакле «Пожары». Она также снималась в «Дяде Ване», «Женитьбе», «Грозе», «Вишневом саде». Зрителям артистка больше всего полюбилась по ролям в сериалах «Склифосовский», «Секретарша», «Топи» и «Чокнутая».Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе театра, где до последних дней жизни трудилась актриса.В учреждении культуры не назвали дат прощания с актрисой, сообщив, что эта информация будет оглашена позже.