Duracell вернется в Россию под новым названием

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Компания Duracell вновь вернется на российский рынок в конце сентября под новым названием Opticell. Об этом пишет телеграмм-канл Mash.
Примечательно, что бренд принадлежит американской компании. Об уходе из России Duracell заявил весной, однако, бренд передумал и решил вернуться.
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