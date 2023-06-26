Дуров анонсировал появление сториз в Telegram

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Дуров заявил, что в Telegram в начале июля появится новая функция — сторис
Основатель Телеграм Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере сториз. Об этом пишет RT.
Он отметил, что пользователи самостоятельно определят круг лиц, которые смогут просматривать сториз. Ими могут быть все пользователи мессенджера, только контакты, список друзей или отдельные лица.
Кроме того, можно будет выбрать срок отображения — 6, 12, 24 или 48 часов.
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«Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим сториз», — цитирует издание слова Дурова.
Кроме того, можно будет выбрать срок отображения — 6, 12, 24 или 48 часов.
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Диана Аванесян