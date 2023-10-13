Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который ранее подписались, поэтому маловероятно, что Telegram получится использоваться для усиления пропаганды. Об этом пишет РИА Новости.
«Маловероятно, что Telegram-каналы могут использоваться для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источников информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов», — цитирует агентство слова Дурова.
Он добавил, что на этой неделе ХАМАС использовало мессенджер, чтобы предупредить жителей города Ашкелон в Израиле о скором начале ракетного удара и попросить их покинуть территорию.
«Поможет ли блокировка их канала спасти жизни людей или поставит под угрозу еще больше жизней? Всегда заманчиво действовать под воздействием эмоций. Но такие сложные ситуации требуют тщательного продумывания, которое должно принимать во внимание разницу между социальными платформами», — отметил Павел Дуров и подчеркнул, что подобные вопросы, напрямую касающиеся освещения военных действий, едва ли могут быть очевидными.
При этом искусственный интеллект и модераторы мессенджера удаляют миллионы вредоносных материалов каждый день, заключил основатель Telegram.
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