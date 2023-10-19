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Два аккаунта WhattsApp* теперь можно использовать на одном устройстве

19 октября 2023, 16:35
Фото: istockphoto/Pinkypills

Фото: istockphoto/Pinkypills

Популярный мессенджер WhattsApp* сделал возможным использование двух разных аккаунтов на одном устройстве. Конечно, для этого понадобится еще одна сим-карта с другим номером телефона.

Сообщение об этом появилось в блоге мессенджера. К несомненным преимуществам относится то, что теперь не будет необходимости постоянно выходить из учетной записи при смене аккаунта, обязательно носить с собой два телефона или беспокоиться, что случайно отправил сообщение не с того аккаунта.

Ранее менеджеры WhattsApp* рассказали о запуске функции каналов более чем в 150 странах мира. По информации, размещенной в блоге мессенджера, это делается для того, чтобы пользователи могли получать обновления в той области, которая им интересна.

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Пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевели в Москву
19 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/kieferpix

Журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи перевели на лечение из Белгорода в Москву, сообщает Минздрав Белгородской области.
Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.

В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.

«На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского», - прокомментировали ситуацию в белгородском Минздраве.

При этом, в каком состоянии находится Акифи сейчас - медики не уточнили. При этом, известно, что его супруга была переведена из отделения реанимации в травматологию. Женщине предстоит заново научиться ходить.

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Израильская эротическая модель с OnlyFans пошла в армию на войну с ХАМАС
Израильская эротическая модель с OnlyFans Фадеева пошла в армию на войну с ХАМАС
19 октября 2023, 17:17

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева вступила в ряды армии и отправилась на войну с ХАМАС. Об этом она сообщила в своей соцсети.
«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», - написала Фадеева.

К своему посту она также приложила фото в военной форме.

Уточним, что Фадеева зарабатывает на жизнь тем, что публикует интимные снимки на OnlyFans.

Ранее стало известно, что командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Также убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов.  Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.

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#израиль
#жизнь
#фото
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Baza: Азиатские презервативы не подошли по размеру россиянам
19 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/grinvalds

Презервативы, поставляемые в Россию из стран Азии, оказались слишком маленькими для россиян, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, ранее материал, из которого изготавливают контрацептивы, закупали в европе. Но, после начала спецоперации, поставки в РФ прекратились.

Альтернатива нашлась на азиатском рынке. Однако, выяснилось, что среднестатистический размер полового органа азиатского мужчины гораздо меньше, чем у российского. Поэтому, материал для российских презервативов из Азии пришлось делать под заказ. 

Отмечается, что пока что производители удерживают цены на прежнем уровне, однако, не взлетят ли они после Нового года - неизвестно.

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#поставки
#рф
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Дошкольники Долгопрудного собирают «Добрые крышечки» для помощи детям-сиротам
19 октября 2023, 16:58

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Школы и детсады Долгопрудного участвуют в проекте «Добрые крышечки». Ребята собирают пластиковые крышки от продуктов и сдают на переработку, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вырученные за вторсырьё деньги идут на реабилитацию особенных детей-сирот и закупку нужной им медицинской техники.  

Проект существует с 2016 года, и уже больше четырёх лет в нём участвуют ребята из детского сада №21 «Росинка». Каждое утро, заходя в сад, они достают разноцветные пластиковые крышечки и складывают в специальный контейнер. А волонтёры забирают из детсада большие партии крышечек на добрые дела.  

Так, в сентябре для девятилетней Вики из Новосибирска за счёт «Добрых крышечек» купили специальные аппараты для ног. Они помогут девочке из приёмной семьи сделать первые шаги. А уже в этом месяце будут собраны средства для курса реабилитации 11-летней сироты из Петрозаводска Саши.  

Пока «Добрые крышечки» готовятся к отправке, они приносят пользу и сами дошколятам. Педагоги «Росинки» используют их как учебное пособие для изучения формы, цвета и создания необычных поделок. 
 
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#подмосковье
#московская область
#переработка
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В Королеве пройдет открытый «Урок Цифры»
19 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto /Jovanmandic

В Королеве 3 ноября состоится «Урок Цифры» в МБОУ «Лицей № 5». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» для учеников 10 А класса лицея №5 городского округа Королев состоится открытия лекция по теме «Мессенджеры».


Стоит отметить, что координатором открытых уроков по Московской области является консультант отдела общего образования в управлении общего образования Министерства образования Московской области Сальникова Ирина Евгеньевна.


Кроме этого за весь период проведения открытых уроков в Подмосковье примут участие 528 588 обучающихся из 1-11 классов.


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#урок цифры
#школьники
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Метеоролог Позднякова: В воскресенье в Москве ударит минус
19 октября 2023, 16:42

Фото: istockphoto.com/Csaba Toth

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила о переменчивой погоде в предстоящие выходные и добавила, что в воскресенье температура в столице опуститься ниже нуля.
«В ночь на субботу, 21 октября, в столице местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха в городе — около нуля. Днём потеплеет до плюс 2-5°C, при этом температура будет ниже климатической нормы на три показателя. Ночью в воскресенье ударит минус. Будет 2-4°C с отрицательным значением. А в области этот показатель упадет до минус 6°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что во второй половине дня воскресенья могут быть дожди.

При этом, по её словам, в начале следующей недели в Москву придёт порция тёплого воздуха.

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#москва
#прогноз погоды
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​Жителей Подмосковья пригласили на Военно-патриотический диктант
19 октября 2023, 16:14

Фото: Минобразования МО

II Межрегиональная просветительская акция «Военно-патриотический диктант» пройдёт 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

На выполнение 50 заданий участникам акции отводится 60 минут. Военно-патриотический диктант включает задания об истории России, её сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и бойцах, военных событиях, отражённых в искусстве, литературе и документах.
 
Отдельной категорией заданий станут вопросы по обществознанию, праву и социологии.
 
Принять участие в диктанте могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктанта и зайти в личный кабинет по логину и паролю, которые придут на электронную почту. Вопросы станут доступны в момент начала диктанта в 10 часов. 
 
Все подробности о мероприятии можно узнать по ссылке

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#московская область
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Пассажиры ЦППК записали в 2023 году на транспортные карты 8 млн билетов
19 октября 2023, 15:56

Фото: ЦППК

С начала года пассажиры Центральной ППК записали на транспортные карты в 2,5 раза больше билетов, чем за аналогичный период 2022-го. Они смогли сделать это в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролёров в поездах, сообщили в пресс-службе компании.
Большинство разовых билетов было записано на карты «Тройка» – около 7 млн, более 1,1 млн – на карты «Стрелки» и транспортные карты ЦППК.  

Записывали в основном в билетных автоматах (более 7,3 млн раз). На кассы пришлось 664 тыс оформлений.  

Как отметили в пресс-службе, на картах «Тройка» и «Стрелка» одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. 
 
Также «Кошельком» «Тройки» можно оплатить поездки на московских центральных диаметрах.
 
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#подмосковье
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Сомнолог рассказал о будильнике, после которого не хочется спать
Сомнолог Ковальзон привал создать умный будильник для лёгкого пробуждения
19 октября 2023, 15:40

Фото: IStock/Elenathewise

Встать по звонку будильника с первого раза бывает очень сложно. Однако сомнолог Владимир Ковальзон уверен, что проснуться будет легче под умный будильник, который определит фазу сна человека.
Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1» идея такого будильника существует давно, однако инженеры пока не торопятся воплотить её в реальность. По словам сомнолога, если такой будильник появится, то самочувствие с утра будет хорошим у многих людей.
«Есть такие состояния, когда человека вообще не добудишься, можно за ноги его дергать, он не проснётся. Это связано с фазами сна, и если во время утренней фазы зазвонил будильник, то человек его не услышит, он будет продолжать спать. Мы уже давно говорим про умные будильники, которые с нынешней техникой можно создать. Но почему-то учёных не слышат и не могут ничего придумать. Предполагается, что будильник будет будить человека утром, когда это удобно сделать, — по завершению определенного цикла сна. Тогда человек будет легко проспаться, человек будет себя чувствовать хорошо, не будет разбитости», — отметил сомнолог.
А пока умного будильника ещё не изобрели специалист рекомендует будить себя старыми проверенными способами.
«Если утром тяжело и сложно отойти от сна, то нужно умыться холодной водой, а потом выпить кофе, чай и позавтракать», — сказал эксперт.
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