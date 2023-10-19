Два аккаунта WhattsApp* теперь можно использовать на одном устройстве

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Ранее менеджеры WhattsApp* рассказали о запуске функции каналов более чем в 150 странах мира. По информации, размещенной в блоге мессенджера, это делается для того, чтобы пользователи могли получать обновления в той области, которая им интересна.
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* Принадлежит Meta, организации, признанной экстремистской на территории РФ