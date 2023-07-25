Два блока Запорожской АЭС перевели в режим «останова»

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Четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ, сообщает администрация станции в своем Telegram-канале.
По словам представителей администрации, четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.
При этом, ранее паром ЗАЭС обеспечивал пятый энергоблок. Сейчас же, для проведения технических работ, пятый блок остужают, а его функцию временно будет выполнять четвертый.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС. По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС.
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При этом, ранее паром ЗАЭС обеспечивал пятый энергоблок. Сейчас же, для проведения технических работ, пятый блок остужают, а его функцию временно будет выполнять четвертый.
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Евгения Парфентьева