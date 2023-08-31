Два избирательных участка организуют в Мариуполе для выборов губернатора Подмосковья

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
В помещениях поставили новую мебель и провели электричество. Специалисты завершат строительные работы ко 2 сентября.
На складе уже хранятся урны для голосования, канцелярия и всё необходимое для оформления избирательных участков.
«Поскольку здесь находится несколько десятков тысяч командированных специалистов, то мы посчитали своей обязанностью предоставить им право проголосовать, и мы здесь исполняем распоряжение губернатора. Он считает, что это наша прямая обязанность, поэтому мы здесь для того, чтобы сделать все так же, как у нас в Подмосковье», — рассказала Заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.Читайте также:
В Подмосковье начали работу участковые избирательные комиссии.
Подмосковные избиратели подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ.
Предвыборный опрос показал поддержку действующего губернатора большинством подмосковных избирателей.