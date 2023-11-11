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Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов

11 ноября 2023, 11:12
Фото: iStock/Jovanmandic

Фото: iStock/Jovanmandic

Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Напомним, в октябре власти афганской провинции Герат сообщили о 100 погибших и 500 раненых в результате мощного землетрясения. По данным Геологической службы США, 7 октября на западе Афганистана было зафиксировано сразу 6 подземных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,3.

Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр произошедшего пришёлся на три населённых пункта в провинции Герат. Кроме того, оказались частично разрушенными некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис.

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#гуманитарная помощь
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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено движение в обе стороны
11 ноября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/JTeivans

На 662-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области пассажирский и грузовой автотранспорт снова может двигаться в обоих направлениях. О полном снятии ограничений сообщили в государственной компании «Автодор».
Движение было перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги. Водитель большегрузного автомобиля Renault с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору цифрового информационного стенда, табло которого упало на проезжую часть автострады. Водитель грузовика скончался на месте, напоминает РИА «Воронеж».

На дороге возник затор, который устраняли сотрудники госавтоинспекции. Подъехавшие работники ремонтных и аварийных дорожных служб сразу же принялись за устранение последствий аварии. Введенные на время ограничения движения на участке трассы окончательно сняты.

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#машина
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Reuters: Работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу
11 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/hapabapa

За последние девять лет сотрудники компании Илона Маска SpaseX получили в общей сложности более 600 переломов, ампутаций и ожогов. Причиной этих травм стало маниакальное стремление эксцентричного миллиардера выполнить полет на Марс.
Как сообщает информационное агентство Reuters, в ходе журналистского расследования удалось побеседовать с тридцатью нынешними и бывшими сотрудниками фирмы SpaceX. Выяснилось, что многие работники компании получили серьезные травмы или даже инвалидность. Например, более ста человек получили порезы и рваные раны, 29 инцидентов на рабочем месте привели к переломам или вывихам, еще девять происшествий закончились травмами головы. Кроме того, восемь несчастных случаев на производстве привели к ампутациям. Также несколько человек получили серьезные ожоги.

В беседе с репортерами агентства сотрудники SpaceX сообщили, что все подобные инциденты происходили и происходят из-за хаоса, царящего в компании. В следствие этого недостаточно обученный персонал пренебрегает правилами безопасности из-за жёстких сроков, устанавливаемых Маском, который стремится покорить Красную планету.



Также в публикации указано, что сам владелец фирмы с пренебрежением относится к технике безопасности во время посещения объектов SpaceX. Рассказывают, например, что он «играл с огнеметом» на полигоне и даже стрелял в сторону других людей. Известно также, что миллиардер не любит яркие цвета, поэтому рабочих заставили отказаться от жёлтой защитной одежды.

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YouTube заблокировал программу с российским дипломатом
11 ноября 2023, 05:56

Фото: istock / Olena_Z

Венгерский телеведущий Жолт Есенски сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал выпуск его телепрограммы с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти».
По его словам, блокировка видео была результатом доноса, который, как утверждает телеведущий, связан с желанием предотвратить выражение мнения второго представителя российского посольства на платформе YouTube.

Есенски называет такие блокировки «привычными и неудивительными», отмечая, что это не первый случай подобных событий. В настоящее время запись программы остается доступной на YouTube-канале телеканала HirTV, но телеведущий предполагает, что в ближайшее время она может быть удалена или заблокирована.

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#youtube
#запись
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В России разработали подводный мини-беспилотник
В РТУ МИРЭА разработали автономный малоразмерный подводный беспилотник
11 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/Dovapi

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) создан малоразмерный беспилотный подводный аппарат, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета.
Подводный дрон БПА-МИРЭА-Т весит всего три килограмма и способен погружаться на глубину до ста метров для выполнения аварийных и ремонтных работ при температурах от −5 до 45 градусов по Цельсию.

Уникальной особенностью этого беспилотника является его способность применения с маломерных плавсредств, таких как катера и надувные лодки, которые не оснащены подъемными устройствами.

Ректор университета Станислав Кудж выразил уверенность, что данная разработка будет востребована в различных отраслях экономики и промышленности, что откроет путь к реализации более масштабных проектов.

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#дрон
#разработка
#ректор
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Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира
11 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/vadimguzhva

Фитнес-тренер Ирина Ротач дала советы мужчинам по упражнениям для сжигания жира, сообщает Men Today.
В первую очередь она рекомендует выполнять скручивания с разведением рук. Начните, лежа на спине с поднятыми прямыми ногами и оторванными лопатками от пола. Руки следует развести в стороны, затем свести и коснуться коленей. Повторите упражнение 12 раз.

Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, согните ноги в коленях и поднимите их. Зафиксируйтесь в этом положении и сделайте 15 повторов махов руками вперед и в стороны.

Еще одно рекомендованное упражнение — «сотня». Лежа на спине с прямыми ногами поднятыми на 45 градусов от пола и приподнятой головой, выполните 30 покачиваний вверх и вниз корпусом прямыми руками.

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#тренировки
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Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории
Кравцов в Чечне представил исправленный учебник истории для старшеклассников
11 ноября 2023, 01:33

Фото: сайт Кремля

В ходе своего визита в Чечню глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил исправленное издание учебника по истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Министр прибыл в республику с рабочим визитом, в рамках которого были переданы школам Чечни 36 новых микроавтобусов. Эта инициатива была реализована при поддержке Минпросвещения и Минпромторга в рамках государственной программы.

Кадыров подчеркнул, что Кравцов представил ему переработанное издание учебника по истории для 10-х классов. В новом издании, как отметил глава региона, «исправлены все ошибки, а также удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Он подчеркнул, что «справедливость торжествовала».

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#минпросвещения
#днр
#кадыров
#пушилин
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11 ноября — День экономиста: история и традиции праздника
11 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/GaudiLab

День специалистов, которые знают все о финансовых процессах и умеют распределить ограниченные ресурсы в условиях растущих потребностей, ежегодно отмечается 11 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравлять экономистов, и когда праздник впервые начали отмечать в России.

День экономиста: история праздника 


Первые экономические школы зародились в XVI веке. Со временем торговые отношения стали развиваться и специалисты, которые разбирались в экономических процессах стали очень востребованы. 11 ноября 1765 года было основано Императорское Вольное Экономическое Общество, которое действовало под покровительством императрицы Екатерины II. Организация занималась экономическим развитием государства и просвещением.

В 1917 году была создана еще одна организация, посвященная экономическим вопросам. Народный комиссариат финансов существовал до 1946 года, затем был преобразован в Министерство финансов СССР.

Профессиональный праздник экономисты ежегодно отмечают 11 ноября. В России также существует еще один праздник, который по праву могут отмечать все причастные к сфере финансов.

В 2011 году Указом президента РФ был учрежден праздник — День финансиста. Датой торжества неизменно является 8 сентября.

День экономиста: традиции


В День экономиста в организациях проводят лекции, мастер классы и конференции, на которых специалисты могут познакомиться с коллегами из других компаний, обменяться опытом, повысить квалификацию. Также организовываются корпоративы, на которых экономисты в кругу близких, друзей и коллег получают поздравления.  

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День экономиста 2023: как поздравить


Специалисты этой отрасли проводят много времени на рабочем месте. Лучшим подарком для экономиста станет то, что позволит сделать его повседневную рабочую деятельность более комфортной. Отличным презентом станет ортопедическая подушка, коврик для мыши, очки, комфортное кресло, кулер, кофемашина и т.д.

Экономисту также можно преподнести набор чая, конфет или канцелярских принадлежностей.

Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех причастных к экономике специалистов: аналитиков, финансистов, бухгалтеров и т.д.  

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#праздник
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#рф
#экономика
#профессия
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День офтальмолога – 2023: кого поздравляют, что подарить
11 ноября 2023, 00:05

Фото:istockphoto/champpixs

11 ноября свой профессиональный праздник отмечают врачи, которые занимаются лечением патологий глаз и исследуют причины ухудшения зрения. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять офтальмологов, какие существуют традиции, и когда впервые появился праздник.

День офтальмолога: история праздника

 
В этот день торжество отмечают не только российские врачи, но и офтальмологи из Казахстана, Белоруссии, Украины и других стран СНГ. Когда именно в России была учреждена дата праздника неизвестно, но принято считать, что это произошло в 2007 году. Окулисты отмечают еще один профессиональный праздник 8 августа. Международный день офтальмологии был учрежден в 2004 году. Праздник был установлен в честь выдающегося советского окулиста Святослава Федорова, который родился в эту дату.

День офтальмолога: традиции


День офтальмолога не является государственным праздником. В торжественную дату окулисты собираются в тесном кругу и принимают поздравления от близких друзей, родственников и коллег. В честь профессионального праздника, лучших врачей награждают ценными призами и грамотами.
 
Офтальмолог рассказала, как спасти зрение
Офтальмолог рассказала, как спасти зрение

Что подарить офтальмологу


Чтобы облегчить работу окулиста, в торжественную дату специалистам  можно преподнести презенты, которые пригодятся им в профессиональной деятельности и облегчат работу.
 
Нужным подарком станет лупа или микроскоп, набор стерильных перчаток, фирменные маски для лица, тематические сувениры, настенные часы, блокноты, органайзеры, купон на медицинскую конференцию, ароматическая свеча и т.д.

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#зрение
#часы
#маски
#офтальмолог
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На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что конфликт на Украине близится к концу
10 ноября 2023, 23:26

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, сравнил специальную операцию с забегом на 100 метров.
В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube он сказал, что Киев уже преодолел 70 метров этого забега.

Ермак подчеркнул, что оставшиеся 30 метров являются самыми трудными. В то же время он отметил, что точно никто не знает, когда военные действия на Украине завершатся, и считает, что конфликт может закончиться внезапно.

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