Два участника из Московской области вышли в финал проекта «Экософия»

Фото: пресс-служба проекта «Экософия»
Данный проект запущен в июне 2022 года с целью создания условий для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тысяч экоактивистов. Проект «Экософия» появился как ответ на глобальный запрос о необходимости изменения потребительской модели поведения.
Финалистов из Московской области наградили на торжественной церемонии закрытия проекта.
«Сегодня мы приветствуем в составе Экосборной 34 новых участника из 19 регионов России. Желаем им успешно пройти финальные испытания! И помните, что Россия – страна возможностей!», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Конкурсная программа заключительного полуфинала проекта «Экософия» включала в себя оценочные мероприятия участников, экспертные сессии, мастер-классы, открытое городское мероприятие и эколого-промышленные экспедиции. В мероприятиях проекта участвовали жители города и области, приглашенные эксперты, представители бизнеса и администрации региона.
Проект «Экософия» входит в состав федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на вторичную переработку направлено более 2 млн тонн макулатуры. Подробнее об этом читайте в нашем материале.