Два жителя Подмосковья стали победителями проекта «ТопБЛОГ»

Фото: istockphoto / Serhii Hryshchyshen
Двое финалистов из Московской области стали победителями проекта «ТопБЛОГ».
В Москве проходил блогерский выходной, в котором приняли участие 157 блогеров из 56 регионов страны, сообщает «Радио 1» пресс-служба проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия – страна возможностей».
Мероприятие для блогеров проходило в онлайн-формате. Проект делится на несколько категорий, для объективной расстановки сил новичков и опытных блогеров.
В категории «Начинающие» приняли участие 9554 блогера, которые идут на пути развития своего личного блога, из них 39 человек стали победителями номинации и перешли в категорию «Блогеры», в которой продолжат состязаться за звание лучшего блогера страны.
В число победителей вошли две участницы из Московской области: Татьяна Золотарева и Анастасия Коваленко.
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Мероприятие для блогеров проходило в онлайн-формате. Проект делится на несколько категорий, для объективной расстановки сил новичков и опытных блогеров.
В число победителей вошли две участницы из Московской области: Татьяна Золотарева и Анастасия Коваленко.
«Я учитель, мне нужно постоянно развиваться, получать новые знания, потом транслировать и делиться ими с детьми в школе и проект смог дать мне все это!», — рассказала финалистка из Подмосковья Татьяна.За 2 месяца участия в проекте, в общем подсчете участникам удалось привлечь на свои личные страницы свыше 250 000 новых подписчиков.
«Не понаслышке знаю, как много сил и времени вы вложили, чтобы фактически с нуля добиться результатов, с которыми вы дошли до первого финала. Многие из вас начинали всего с десятков и сотен подписчиков, а сейчас уже набрали тысячи и десятки тысяч читателей», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко