Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Два жителя Московской области завоевали награды шестого окружного хакатона по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Россия – страна возможностей». Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Сочи.
Распознаванием номеров железнодорожных вагонов занимались участники в кейсе от ООО «Статера». На основе фотографий с камер, установленных на разных расстояниях от объекта, они создали программный модуль поиска и распознавания найденных на фото номеров железнодорожных вагонов, нанесённых на борт и платформу с проверкой корректности. Первое место в этом кейсе занял участник команды «Герои ML и магии» из Московской области Олег Сивец.
В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Второе место занял житель Подмосковья Максим Николаев из команды Pressure.
Всего участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн 600 тыс рублей.
После завершения хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.
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«Хочу поблагодарить всех за то, что мы были вместе весь хакатон и поддерживали друг друга. Мы все, одногруппники из РТУ МИРЭА, передаём огромное спасибо кафдере ИТ, за то, что она даёт нам такие знания и поддержку. Отдельное спасибо кейсодержателю, потому что это был самый лучший и профессиональный подход к задаче из всех, что были на моём опыте», – сказал Сивец.
Всего участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн 600 тыс рублей.
После завершения хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.
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Лора Луганская