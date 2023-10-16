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Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе

16 октября 2023, 18:26
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Два жителя Московской области завоевали награды шестого окружного хакатона по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Россия – страна возможностей». Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Сочи.
Распознаванием номеров железнодорожных вагонов занимались участники в кейсе от ООО «Статера». На основе фотографий с камер, установленных на разных расстояниях от объекта, они создали программный модуль поиска и распознавания найденных на фото номеров железнодорожных вагонов, нанесённых на борт и платформу с проверкой корректности. Первое место в этом кейсе занял участник команды «Герои ML и магии» из Московской области Олег Сивец.
«Хочу поблагодарить всех за то, что мы были вместе весь хакатон и поддерживали друг друга. Мы все, одногруппники из РТУ МИРЭА, передаём огромное спасибо кафдере ИТ, за то, что она даёт нам такие знания и поддержку. Отдельное спасибо кейсодержателю, потому что это был самый лучший и профессиональный подход к задаче из всех, что были на моём опыте», – сказал Сивец.

В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Второе место занял житель Подмосковья Максим Николаев из команды Pressure.

Всего участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн 600 тыс рублей.

После завершения хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.

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#ии
#искусственный интеллект
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
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Полицейский продал убийцам информацию о Дарье Дугиной за 3 350 рублей
Слушание по делу соучастников убийства Дарьи Дугиной отложено до 1 ноября
16 октября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин продал убийцам Дарьи Дугиной информацию о ее личной жизни. Предатель обогатился на 3 350 рублей.
Как сообщил из зала суда корреспондент телеграм-канала Readovka, мужчина для этого использовал свое служебное положение. Для сбора информации он пользовался рабочим компьютером, а также внутреннюю систему Госавтоинспекции. Подготовленные данные экс-полицейский передал другому обвиняемому, Даниилу Чоудхури, который уже также признал свою вину.

Суд отложил рассмотрение дела до 1 ноября нынешнего года. Отец Дарьи Александр Дугин полагает, что все, кто причастен к убийству его дочери, должны понести заслуженное наказание. Однако степень вины каждого из них и строгость меры наказания он оставил на усмотрение суда.

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#суд
#данные
#наказание
#отец
#мужчина
#меры
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Американец забил акулу молотком и чудом избежал тюрьмы
16 октября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Oleh Tiurkin

В американском штате Флорида мужчина забил молотком редкую акулу. После этого ему пришлось несколько раз посетить недешевого психиатра и пройти специальные курсы рыбной ловли.
Житель Флориды Брайан Уэддил на пляже Indian Harbor Beach поймал редкую лимонную акулу и забил ее молотком, передает FOX 13 News. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он лупил хищницу по голове и жабрам, после чего бросил ее обратно в воду. Акула предсказуемо всплыла кверху брюхом, а к рыбаку-молотобойцу через пару дней наведались полицейские.

Уэддилу было предъявлено сразу два обвинения: о вылове редких видов акул и о жестоком обращении с животными. Он был на волосок от тюремного заключения. В итоге суд приговорил его к условному сроку на один год. Также мужчина должен будет выплатить 250 долларов в пользу местного зоопарка, посетить психиатра за свой счет и изучить правила рыбалки на специальных платных курсах.

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#суд
#акула
#камеры
#правила
#полицейские
#мужчина
#счёт
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В Красногорске прошла встреча с многодетными ветеранами СВО
16 октября 2023, 17:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В красногорском филиале «Защитники Отечества» состоялась встреча с многодетными ветеранами СВО в рамках праздника «День отца». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Очень рады, что наши уважаемые ветераны откликнулись на наше приглашение. Такие встречи помогают узнать, что волнует ребят. Сегодня взяли в проработку несколько вопросов», - сказала руководитель филиала Государственного фонда “Защитники Отечества” в Московской области Ольга Ермакова. 
На мероприятии рассказали о работе фонда и поздравили с праздником всех присутствующих гостей с днем отца.

Стоит отметить, что у каждого из приглашенных ветеранов СВО в семье  от трех до восьми детей.

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#ветераны
#сво
#праздник
#фонд
#подмосковье
#красногорск
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В Серебряных Прудах прошла акция «Будь заметен»
16 октября 2023, 16:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные пруды прошла акция «Будь заметен», которая направлена на предупреждения ДТП с пешеходами. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Госавтонспекция совместно с юными инспекторами движения городского округа Серебряные Пруды напомнили жителям о важности иметь при себе светоотражающие элементы в темное время суток.
 
С приходом осени значительно сократился световой день, поэтому "светоотражатели" становятся главным атрибутом при выходе на улицу, особенно для детей.

Сотрудники инспекции с юными помощниками подарены световозвращающие браслеты для маленьких представителей дорожного движения. а взрослым раздали памятки о безопасности дорожного движения.

Кроме этого, для жителей провели профилактические беседы о важности применения светоотражающих элементов и предупредили о возможных  дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

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#подмосковье
#серебряные пруды
#московская область
#сотрудники
#акция
#безопасность
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Воробьёв: в Подмосковье ежегодно строят до 40 школ и до 35 садов
16 октября 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области каждый год строят от 30 до 40 бюджетных и внебюджетных школ, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Также в Подмосковье, по его словам, появляется 30-35 детсадов.
«У нас в регионе около 1 млн 80 тыс учеников, каждый год прибавляется 40-43 тыс школьников. Дошколят у нас в этом году прибавилось 7 тыс. Я часто говорю, что Подмосковье растёт. Мы строим порядка 30-40 бюджетных и внебюджетных школ, а также 30-35 детских садов», – сказал губернатор, выступая в эфире телеканала «Россия 24».
Он назвал возведение объектов образования важным элементом работы по развитию региона. Особое внимание, по мнению Воробьёва, необходимо уделять учителям.  
«Мы в этом году впервые столкнулись с нехваткой учителей научного направления – это математика, физика, биология, а также иностранный язык. Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентноспособное положение», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что ребята из Московской области показывают хорошие результаты на олимпиадах разного уровня. 

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#строительство
#школы
#детские сады
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Путин открыл мост через реку Свирь в Ленобласти
16 октября 2023, 16:17

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин в режиме ВКС открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что мост через реку Свирь, является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры Ленинградской области за последние 50 лет. Он состоит из 11 опор моста. Также к нему ведут подходы на левом и правом берегах. Длина объекта составляет 2,5 км.

Мост начали строить еще в 2019 году. Строительство закончилось на три года раньше, чем планировалось. Он очень важен для города Подпорожья, который разделен рекой на две части. 

До этого переправа производилась с помощью плотины Верхне-Свирской гидроэлектростанции, которая не рассчитана на проезд большого числа транспорта. Благодаря новой постройке будет налажена связь между берегами реки и разгрузить поток транспорта с плотины ГЭС.

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#строительство
#мост
#совещание
#путин
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Захидов: Власти решили приструнить покинувших Россию адвокатов из-за активной позиции
Юрист Захидов объяснил, почему покинувших Россию адвокатов могут лишить статуса
16 октября 2023, 16:04

Фото: IStock/djedzura

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу. Правительство РФ предложило добавить такую поправку в закон «Об адвокатуре». Предполагается, что это коснётся тех адвокатов, которые без уважительной причины не появлялись в России больше года.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов назвал инициативу тревожной. В беседе с «Радио 1» он заявил, что власти решили взять сферу под контроль либо из-за большого числа уехавших, либо из-за активной гражданской позиции адвокатов.
«Вызывает особую тревогу то, что данная инициатива разработана именно по адвокатам. Это говорит о двух вещах: первое – адвокатов уехало действительно много, что заслуживает внимания властей; второе – адвокатура является независимой сферой, — это прописано в законе, — и эта независимость приводит к тому, что люди могут высказать своё мнение, свою позицию по ряду не только общественных, но и политических моментов. И вот эта активная гражданская позиция привела к тому, что власти решили как-то приструнить адвокатов, взять в более или менее контролируемый анклав», — отметил Алишер Захидов.
Специалист подчеркнул, что потерять статус для адвоката – это серьёзная проблема. Для многих это не просто вид заработка, это социальная гарантия и авторитет.

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#адвокат
#контроль
#мнение
#россия
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Опрос: Лучшая мотивация к работе россиян — премия
16 октября 2023, 16:03

Фото: istockphoto.com/fizkes

Опрос сервиса SuperJob показал, что премирование как лучшую мотивацию к работе назвали 52% российских работников.
При этом, на втором месте стоит такой мотиватор как интерес к работе, на третьем — стремление проявить себя.

Как передаёт Газета.ру, в качестве респондентов в исследовании выступили не только работники, но и руководители компаний и работодатели, которые также считают основными мотиваторами к работе деньги и интерес к деятельности, однако на третьем месте у таких респондентов расположилась похвала начальства. Интересно то, что данный фактор больше влияет на работоспособность женщин.

Отмечается, что такие факторы, как похвала руководства, соревновательный характер больше влияют на молодых работников возрастом до 34 лет.

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#деньги
#работники
#работа
#опрос
#премия
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В Подмосковье по программе реновации за 10 лет расселят почти 1 млн человек
16 октября 2023, 15:46

Фото: администрация г. о. Химки

В Московской области из аварийного и ветхого жилого фонда за 10 лет будут переселены более 900 тыс человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Спасибо парламенту и, прежде всего, президенту. Это он поставил задачу расселить людей из трущоб. Действительно, жилой фонд устаревает. Если меня спросят о количестве людей, которое мы должны расселить на протяжении семи - десятилетнего периода, то это порядка 900 тыс человек, почти 1 млн. Из московского опыта мы знаем о программе реновации, перенимаем всё лучшее», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
 Губернатор подчеркнул, что к устаревшему жилому фонду относятся на только старые каменные дома и хрущёвки, но и двухэтажные деревянные бараки.
 
Программа реновации стартовала в Подмосковье в пилотном режиме в 2021 году. 

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#подмосковье
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