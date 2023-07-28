Две чувашские школьницы задержаны по подозрению в мошенничестве

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Правоохранители Чувашии задержали двух 15-летних школьниц. По данным республиканского управления МВД, они принимали участие в мошеннической схеме с мнимым ДТП с участием родственников граждан.
Как выяснили полицейские, ученицы одной из школ Новочебоксарска выполняли курьерские функции в пяти зафиксированных эпизодах мошенничества. Их личности смогли установить сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, изучая записи камер видеонаблюдения по маршруту передвижения подозреваемых, передает ТАСС.
По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили от имени сотрудников ГИБДД 85-летней жительнице Новочебоксарска и убедили пенсионерку, что по вине ее родственницы произошло ДТП, и необходимо передать деньги пострадавшим, чтобы замять дело. Пожилая женщина передала юным курьерам все свои сбережения в сумме 260 тысяч рублей. В последующие дни мошенники подобным образом обманули еще троих жителей Новочебоксарска преклонного возраста и одну немолодую женщину из Чебоксар, причинив им ущерб на общую сумму более миллиона рублей.
Следователями возбуждены уголовные дела по факту пяти эпизодов мошенничества.
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По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили от имени сотрудников ГИБДД 85-летней жительнице Новочебоксарска и убедили пенсионерку, что по вине ее родственницы произошло ДТП, и необходимо передать деньги пострадавшим, чтобы замять дело. Пожилая женщина передала юным курьерам все свои сбережения в сумме 260 тысяч рублей. В последующие дни мошенники подобным образом обманули еще троих жителей Новочебоксарска преклонного возраста и одну немолодую женщину из Чебоксар, причинив им ущерб на общую сумму более миллиона рублей.
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Александр Бойцов