Две дороги проложат к новому образовательному кластеру на базе Технолицея в Истре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Первую дорогу мы откроем 1 сентября, а в дальнейшем построим ещё одну, с тремя мостами, которая будет идти от Новой Риги. Проектную экспертизу она уже прошла», – отметил губернатор.1 сентября, на год раньше срока, откроют дорогу со стороны ул. Ленина в селе Павловская Слобода. Её протяжённость составит 3,3 км. Также введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки на 1,2 тыс машино-мест. Готовность первого участка – более 60%.
Читайте также:
Конкурс в школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре достиг шести человек на место
Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний
В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа