Две киевлянки были задержаны за танцы среди могил солдат ВСУ

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Две молодые киевлянки решили очень своеобразно почтить память погибших солдат ВСУ. Они устроили танцы на кладбище, прямо между могилами, а затем выложили видео в сеть.
Несмотря на объяснения и извинения, девушки были задержаны. Следователи возбудили в их отношении уголовное дело за осквернение могилы. По украинским законам девушкам может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Александр Бойцов