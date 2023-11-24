Две многодетные семьи из Большого Серпухова получили награды из рук губернатора

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поздравил жителей Большого Серпухова, которые получили награды из рук губернатора Андрея Воробьёва. Глава региона вручил государственные и областные награды подмосковным многодетным семьям и поздравил женщин с наступающим Днём матери.
«Подмосковный знак «Материнская слава» вручен серпуховичке Марии Тряпкиной. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пятерых детей, младшей Ксении – все годик. Старшие ребята занимаются вокалом, являются солистами ансамбля «Забавушка», занимаются в фольклорной семейной студии «Соборка», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Государственным орденом «Родительская слава» награждена семья Никитиных из городского округа Протвино. Татьяна и Андрей воспитывают девятерых детей. Их старшей дочери Анастасии уже 28 лет, младшему Тимофею – год. Особое внимание в семье уделяется изучению иностранных языков. Кроме того, дети Никитиных играют в теннис, учатся в музыкальной школе, выигрывают олимпиады и конкурсы.
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Лора Луганская