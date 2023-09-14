Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Фото: администрация г. о. Кашира
Школьницы из городского округа Кашира Ольга Петрикеева и Анастасия Шанина вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На конкурсную смену в Наро-Фоминск приехали 314 школьников и студентов колледжей Московской области. Очный этап проходил в детском оздоровительном лагере «Литвиново» с 10 по 13 сентября. Ребят ждали командные и личные соревнования, решение кейсов, лекции, дискуссии, встречи со спикерами, мастер-классы, презентации, игровая и спортивная программы.
Объединившись в команды, ребята выполняли задания по 12 направлениям «Большой перемены», предлагали решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм.
Финал конкурса состоится в ноябре в «Артеке».
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Объединившись в команды, ребята выполняли задания по 12 направлениям «Большой перемены», предлагали решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм.
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Лора Луганская