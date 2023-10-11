Две тысячи многодетных семей получили бесплатную землю в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
«Число семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили участки, достигло 1951. Таких семей в Подмосковье становится с каждым годом всё больше и больше, поэтому мы продолжаем вести активную работу по содействию администрациям в подборе участков из собственности Московской области.<…> », - поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По словам, министра с января 2023 из областной в муниципальную собственность было передано более 140 га земельных участков в городские округа Наро-Фоминский и Лобня для 1000 семей. Кроме этого, за 12 лет реализации закона землю получили 35208семей.
Стоит отметить, за последний месяц больше было выделено участков в Электростали, Протвино и Орехово-Зуевский.
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