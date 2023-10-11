Две тысячи многодетных семей получили бесплатную землю в Подмосковье

С начало года в Подмосковье почти 2 тыс. многодетных семей получили земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Число семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили участки, достигло 1951. Таких семей в Подмосковье становится с каждым годом всё больше и больше, поэтому мы продолжаем вести активную работу по содействию администрациям в подборе участков из собственности Московской области.<…> », - поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам, министра с января 2023 из областной в муниципальную собственность было передано более 140 га земельных участков в городские округа Наро-Фоминский и Лобня для 1000 семей. Кроме этого, за 12 лет реализации закона землю получили 35208семей.



