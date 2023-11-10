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Две трети россиян составляют резюме самостоятельно

10 ноября 2023, 09:00
Фото: iStock/Oleksii Didok

Фото: iStock/Oleksii Didok

Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близким, а 8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.
Предпочитают не привлекать посторонних к составлению своего резюме респонденты из Ростова-на-Дону (81%), Красноярска (78%) и Казани (75%), а также представители сфер торговли (75%), логистики (72%) и администрирования (71%). Чаще других делегировать часть задач при подготовке резюме коллегам или близким склонны представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также при трудоустройстве поддержкой близких стараются заручиться жители Перми (36%), Москвы (33%) и Самары (32%).

«Большинство респондентов (75%) считает, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя, однако, описывая свой опыт, кандидатам стоит помнить о некоторых правилах: например, приводить конкретные цифры и достижения с предыдущих мест работы, а вместо общих фраз говорить о наиболее релевантных фактах для устройства на желаемую вакансию. Интересно, что больше четверти (26%) работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть свое резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надежных компаний. На нашей платформе такие работодатели отмечены бейджем “Реквизиты проверены” — он подтверждает, что организация прошла проверку по ИНН или банковским реквизитам, платит налоги и соблюдает трудовое законодательство»‎, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

При составлении резюме респонденты в первую очередь стремятся выделить свой опыт работы (75%), образование (49%), а также указать ожидаемый уровень заработной платы (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%). Больше других считают трудовой стаж своим главным преимуществом жители Екатеринбурга (84%), Нижнего Новгорода (83%) и в равной степени Челябинска и Воронежа (80%).

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У худрука Малого театра Соломина развилась деменция
10 ноября 2023, 09:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Юрий Соломин из-за нарушения кровообращения в мозгу дезориентирован в пространстве.
Mash пишет, что речь и движения артиста заторможены. Народный артист не помнит, как оказался в больнице, и некоторые события своей жизни.

Юрий Соломин лежит в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё это — последствия инсульта. По словам врачей, первые недели восстановления являются самыми сложными. Артисту предстоит длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Напомним, Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве 6 ноября. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет.
Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#актёр
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#здоровье
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На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
«Страна.ua»: На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
10 ноября 2023, 03:04

Фото: iStock/Konoplytska

В настоящее время на Украине осталось всего два долларовых миллиардера - при том, что год назад их было девять. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на исследование New Voice.
В публикации говорится, что рейтинг миллиардеров возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет $6,59 млрд. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом его доходы упали на 43%. Вторым украинским миллиардером стал предприниматель Виктор Пинчук с состоянием $1,72 млрд, снизившимся на 34%.

Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко, состояние которых оценили в $954 млн.

«Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — заключили авторы.

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#предприниматель
#бизнесмен
#доходы
#украина
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Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы
10 ноября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам патриарха, в ходе обысков у Михаила Гундяева обнаружили конспекты высших богословских курсов, где слово «Бог» писалось с большой буквы.

Он подчеркнул, что этого оказалось достаточно для того, чтобы его отца отправили на пять лет на Колыму. Во время ссылки помогала мысль о том, что он отбывает наказание за веру, а не за преступление, добавил патриарх Кирилл.

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#наказание
#патриарх кирилл
#россия
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«Аэрофлот» завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти самолётам
10 ноября 2023, 01:24

Фото: iStock/umenie

Группа «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга по девяти воздушным судам с компанией BOC Aviation (Ирландия).
«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — сообщается на официальной сайте компании.

Уточняется, что сумму урегулирования выплатил российский страховщик НСК, к которому и перешло право собственности на самолёты.

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#росавиация
#компании
#аэрофлот
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День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять
10 ноября 2023, 00:05

Фото: istock/Dzurag

В России 10 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный стражам порядка. Редакция «Радио 1» расскажет, когда торжество было учреждено, как поздравлять полицейских, и какие традиции связаны с этим торжеством.

День полиции 2023 — история праздника

 
Впервые Россия ощутила потребность в силовой структуре сразу после Октябрьской революции. Тогда государству нужно было сформировать подразделения, которые обеспечивали бы правопорядок, поэтому за основу создания праздника взято именно 10 ноября 1962 года. 

Однако похожая структура прежде уже существовала при Петре I. Тогда была учреждена должность генерала-полицмейстера, который возглавлял службу, в задачи которой входила охрана общественного порядка.

День полиции 2023 — традиции

 
В советские времена праздник отмечался широко. Проходили мероприятия на городских площадках, организовывались концерты. В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.
 
По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.   
 

День полиции 2023 — как поздравить

 
С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравляют не только близкие и коллеги, но и государственные лица. Правоохранителям выражают благодарность власти страны, в их честь проводятся тематические концерты.
 
В качестве презента сотруднику полиции можно преподнести ремни, запонки, портсигары, визитницы, обложки на удостоверение, именные ручки, термосы, зарядные блоки и т.д. На сувениры можно нанести памятную гравировку или надпись с пожеланиями.
 
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#традиции
#семьи
#мероприятия
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10 ноября — Международный день бухгалтерии: как отмечают, традиции
10 ноября 2023, 00:05

Во всем мире 10 ноября отмечается праздник, посвященный тем сотрудникам, без которых не может функционировать ни одна организация. В этот день профессиональное торжество отмечают бухгалтеры. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник, какие существуют традиции, и как поздравляют специалистов.

Международный день бухгалтерии: история праздника

 
В России бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник дважды в год. Торжество, приуроченное к 10 ноября, является международным. Инициатором учреждения праздника стал итальянский математик Лука Пачоли, который в 1494 году опубликовал книгу, в которой содержатся все базовые принципы расчетов, необходимых в работе бухгалтера, которыми специалисты пользуются по сей день. 
 
В России праздник был учрежден 21 ноября 1996 года. Тогда Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете». Российские профессионалы взяли за основу праздника именно это событие. 
 

Международный день бухгалтерии – 2023: традиции



10 ноября бухгалтеры принимают поздравления от коллег и руководства. В честь сотрудников, на которых держатся финансовые процессы компании, проводятся праздничные мероприятия, организуются корпоративы, мастер-классы, лекции и семинары. 
 
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью

Международный день бухгалтерии – 2023: как поздравить

 
Бухгалтерам следует преподносить презенты, которые смогут пригодиться им в профессиональной деятельности и сделают рабочее место более комфортным. Такими подарками могут быть красивые канцелярские наборы, календари, настенные часы, удобное рабочее кресло, принтер, увлажнитель воздуха, ортопедическая подушка и т.д. 
 
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#мероприятия
#борис ельцин
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В Щёлкове обнаружили следы малоизученной летучей мыши
09 ноября 2023, 22:56

Фото: фонд «Верховье»

В городском округе Щёлково обнаружили следы обитания редкой и малоизученной летучей мыши – малой вечерницы, занесённой в Красную книгу Московской области. Специалисты проводили там мониторинг редких видов флоры и фауны, рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
«Ультразвук, издаваемый летучей мышью, записали специальной аппаратурой. Специалист по рукокрылым подтвердил, что эти звуки издавала малая вечерница. Такая находка весьма значима из-за неясного статуса категории редкости этого вида в области», – отметил министр. 
Последние полвека малая вечерница отмечалась только в городском округе Серпухов. Новая находка в Щёлкове позволит детально изучить биотопы и кормовую базу, подходящие этому виду.
 
Малая вечерница имеет короткую шерсть тёмно-коричневого или серо-коричневого цвета. Длина её тела – всего 9-11 см, а размах крыльев – до 27 см. У неё острые зубы и когти, чтобы захватывать и удерживать добычу. Эти животные активны ночью и питаются мошками, комарами и мотыльками. 
 
Как отметил Фирсов, летучие мыши играют важную роль в экосистеме. Они помогают контролировать численность насекомых, вредных для сельского хозяйства и здоровья людей. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Около 900 подмосковных учебных заведений проходят оценку качества образования
09 ноября 2023, 22:15

Фото: Минобразования МО

886 учебных заведений Подмосковья – колледжей, школ и детсадов – проходят в этом году независимую оценку качества условий образовательного процесса. Проверка продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В оценке участвуют учащиеся старше 14 лет и их родители. Они должны заполнить анонимные анкеты, ответив на вопросы о доступности информации об образовательной организации, комфортности обучения, доброжелательности сотрудников. В анкете можно перечислить проблемы и высказать предложения по улучшению работы организаций.
 
Итоги проверки опубликуют до 31 декабря на сайте Министерства образования региона и на портале информации о государственных организациях и их деятельности. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Почти 30 кубометров мусора убрали из леса в Красноармейске
09 ноября 2023, 22:15

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске из леса возле Пирожной горы вывезли порядка 30 кубических метров мусора. Ранее на проблему жаловались местные жители.
«Вот такой навал мусора в овраге между бывшим п/л "Искра" и лыжными домиками на Пирожке. Такое ощущение, что годами сваливали в лес мусор. Куда смотрят экологи?», – процитировали обращение в администрации городского округа Пушкинский. 
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что на место выехали сотрудники МБУ «Городское хозяйство» и убрали с территории порядка 30 кубических метров мусора.

«Фотографии «до» поражали. Люди позволяли себе систематически сбрасывать мусор в лесной массив, тем самым нанося колоссальный вред окружающей среде. Считаю, что такое поведение неприемлемо. Ещё раз обращаю внимание жителей на экологическую культуру. Округ – наш большой дом, и мы обязаны поддерживать в нём чистоту», – отметил Максим Красноцветов.
В администрации напомнили, что за оставление мусора на территории леса грозит административная ответственность. Согласно ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ, за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#максим красноцветов
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