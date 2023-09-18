Две участницы из Подмосковья стали победительницами проекта «ТопБЛОГ»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Представительницы Московской области Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина вошли в число победителей проекта «ТопБЛОГ». Финал третьего сезона проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Блогеры» прошёл в Москве в онлайн-формате, сообщили организаторы.
Проект «ТопБЛОГ» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». По итогам конкурсных соревнований были отобраны 102 финалиста из 44 регионов России. 21 из них получил статус победителя проекта в категории «Блогеры».
По итогам конкурсных испытаний в число победителей вошли Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина из Московской области. Благодаря проекту блоги участниц значительно выросли. Они разнообразить свой контент и набрать большое количество просмотров.
Золотарёва – учительница начальных классов, ведёт блог «Будни учителя-блогера» в соцсети «ВКонтакте» о том, как, грамотно распределяя время, реализовывать все свои желания и при этом не получить профессиональное выгорание. Как говорит Татьяна, она – учитель высшей категории, музыкант, актриса, танцовщица, спортсменка, полиглот и заботливая мама 127 детей.
С блогом Татьяны можно ознакомиться по ссылке.
Вероника Чурсина ведет блог «Бытсоветчица» на площадке «Дзен». Её блог – это экономический лайфстайл от трудоголика с любовью к сбережению сил, времени и средств.
Блог Чурсиной можно найти по ссылке.
Победители и финалисты проекта стали обладателями эксклюзивных призов.
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«Менее чем за полгода вы смогли привлечь в свои блоги уже более 620 тыс подписчиков. Это потрясающий результат. Более 4 тыс блогеров из 44 регионов России боролись за звание лучших в новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» в категории «Блогеры», но лишь 102 человека дошли до финала. Ваши слова находят отклик в сердцах аудитории, и это главный результат вашей работы», – сказал замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Золотарёва – учительница начальных классов, ведёт блог «Будни учителя-блогера» в соцсети «ВКонтакте» о том, как, грамотно распределяя время, реализовывать все свои желания и при этом не получить профессиональное выгорание. Как говорит Татьяна, она – учитель высшей категории, музыкант, актриса, танцовщица, спортсменка, полиглот и заботливая мама 127 детей.
С блогом Татьяны можно ознакомиться по ссылке.
Вероника Чурсина ведет блог «Бытсоветчица» на площадке «Дзен». Её блог – это экономический лайфстайл от трудоголика с любовью к сбережению сил, времени и средств.
Блог Чурсиной можно найти по ссылке.
Победители и финалисты проекта стали обладателями эксклюзивных призов.
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Лора Луганская