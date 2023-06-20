Движение на МЦК входит в привычный график

Фото: istockphoto.com/KeVeR
Сбой устранили
На Московском центральном кольце (МЦК) устранили сбой, движение на линии входит в привычный график.
Ранее стало известно, что движение на МЦК было нарушено из-за проверки инфраструктуры.
До этого сообщалось, что карта «Тройка» с 3 июня будет блокироваться для проезда на Московских центральных диаметрах, если пассажир забудет приложить её к турникету или валидатору на выходе со станции. Также он не сможет бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо, предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса. В ведомстве отмечали, что средства от оплаты проезда позволяют закупать новые поезда, модернизировать станции и железнодорожные пути, готовиться к запуску новых Московских центральных диаметров.
«Движение на МЦК (14) вводится в график», — приводит «Интерфакс» сообщение столичного департамента транспорта.
До этого сообщалось, что карта «Тройка» с 3 июня будет блокироваться для проезда на Московских центральных диаметрах, если пассажир забудет приложить её к турникету или валидатору на выходе со станции. Также он не сможет бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо, предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса. В ведомстве отмечали, что средства от оплаты проезда позволяют закупать новые поезда, модернизировать станции и железнодорожные пути, готовиться к запуску новых Московских центральных диаметров.
Мелисса Тимофеева