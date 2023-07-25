Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте приостановлено

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В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, об этом сообщает телеграмм-канал «Транспорт Севастополя».
Движение пассажиров будет организовано по компенсационному маршруту. Причина приостановки движения в бухте не названа.
По информации портала, об изменениях в работе транспорта будет дополнительно сообщено.
Ранее, сообщалось о перекрытии движения автомобилей на Крымском мосту. В настоящее время все ограничения сняты, движение возобновлено.
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По информации портала, об изменениях в работе транспорта будет дополнительно сообщено.
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Анастасия Крестьянова