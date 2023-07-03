Движение по Чонгарскому мосту открыли после ремонта

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Мост на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара, который пострадал из-за обстрела ВСУ, восстановлен и в настоящий момент открыт для движения. Об этом сообщил председатель херсонского правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», - отметил Алексеенко.
Напомним, еще 22 июня мостовые сооружения, которые находятся на административной границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара, оказались под обстрелом со стороны украинских военных. Установлено, что для нанесения удара использовались ракеты Storm Shadow. В результате случившегося никто из граждан не пострадал.
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Татьяна Лаврова