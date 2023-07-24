Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после атаки дронов

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Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после атаки украинских дронов, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Киевский режим, минувшей ночью, осуществил попытку атаки БПЛА объектов в Москве. Удары дронов пришлись по двум нежилым зданиям столицы, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Анастасия Крестьянова