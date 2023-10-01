Движение по Крымскому мосту возобновили

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Движение по Крымскому мосту открыли после приостановки.
На Крымском мосту открыли движение для автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.
Ранее движение приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называли.
Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.
14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», —сказано в сообщении.
Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.
14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
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Мария Фирсова