Движение по Крымскому мосту временно закрыли в обоих направлениях

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Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно ограничено. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам.
Автомобилистам рекомендовано «сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности».
Подробной информации о причинах ограничения движения нет. Однако в последнее время такие ситуации происходят довольно часто, а иногда — даже по несколько раз за день.
Ранее стало известно, что правительство России продлило сроки восстановления пострадавшего от террористической атаки Украины Крымского моста до 31 декабря 2023 года.
Напомним, что 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме.
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Подробной информации о причинах ограничения движения нет. Однако в последнее время такие ситуации происходят довольно часто, а иногда — даже по несколько раз за день.
Напомним, что 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. Один из пролетов моста оказался полностью разрушен. В результате атаки, погибла супружеская пара из Белгородской области. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме.
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Артем Путинцев