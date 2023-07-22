Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

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Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам, где публикуют оперативную информацию о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, сообщает, что движение автотранспорта временно перекрыто.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский.Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума.
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Мария Фирсова