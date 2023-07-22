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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

22 июля 2023, 10:41

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам, где публикуют оперативную информацию о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, сообщает, что движение автотранспорта временно перекрыто.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.


Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский.
Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума.

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#Крымский мост
#автомобильное движение
#Крым
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Названа предварительная причина смерти 40-летнего главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова
22 июля 2023, 11:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца.
Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова называют остановку сердца. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего  глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Антон Черепенников
#ИКС Холдинг
#остановка сердца
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На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков
22 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/AnnaZhuk

75-летний мужчина один отправился рыбачить на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу.
ГУ МЧС по региону в Telegram-канале сообщает, что 75-летний пенсионер 7 июля не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к спасателям.

2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело. Спустя две недели поисков рыбак сам вышел из леса к группе волонтеров и правоохранителей.
 
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#Сахалин
#рыбак
#спасатели
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Скоропостижно скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Черепенников
22 июля 2023, 10:34

Фото:iStock/SergeyPankratov

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в 40 лет.
Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
 
«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Причины смерти не раскрываются.
 
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Черепенников
#ИКС Холдинг
#компания
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В Башкирии рыбак обнаружил зуб шерстистого мамонта
22 июля 2023, 10:26

Фото:istockphoto/leonello

Мужчина во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино нашёл зуб шерстистого мамонта.
Об этом сообщили в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау». Житель Башкирии подумал, что нашел камень с симметричным узором. Но палеонтологи определили, что это зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).
 
«Данное открытие отличный пример потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести вклад в понимание климатических и экологических условий, которые характеризовали период существования мамонтов», —рассказали специалисты изданию «Башинформ».
Ранее археологи обнаружили в Зарайске при благоустройстве территории вокруг Кремля бивни мамонта возрастом не менее 23 тыс лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Установлено, что первые люди поселились там 23 тыс лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки – ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трёх мамонтов.

В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.

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#мамонт
#Башкирия
#геопарк
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В Париже умерла актриса Джозефина Чаплин
22 июля 2023, 09:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Джозефина Чаплин является дочерью Чарли Чаплина.
Джозефина Чаплин умерла в возрасте 74 лет в Париже 13 июля, но семья официально сообщила о её кончине только сейчас, пишет The Guardian.
 
Джозефина Чаплин была 6 из 11 детей Чарли Чаплина. Она родилась в Санта-Монике, Калифорния, в марте 1949 года.
 
Впервые актриса появилась на экране в возрасте трех лет в фильме «В центре внимания». Джозефина Чаплин известна по картине «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, фильмам «Побег к солнцу», «Одежда фовистов», «Джек потрошитель», «Мальчик с залива».
 
Также Джозефина Чаплин руководила семейным офисом Чаплинов в Париже.

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#Джозефина Чаплин
#актриса
#Чарли Чаплин
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Вильфанд: «Теплый взрыв» переходит из Европы в Турцию
Вильфанд: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
22 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вызванная «тепловым взрывом» в Сахаре аномальная жара распространяется из Европы к югу Турции. На выходных воздух там прогреется до 45°C тепла, пишет РИА Новости.
Он добавил, что на севере Турции в эти выходные температура приблизится к отметке +35°C, в то время как на юге страны — до +40-45°C. При этом температура воды составит 25-26°C тепла.

По словам Вильфанда, в центре Западной Европе погода становится более благоприятной. Во Франции и Германии температура составляет около +25°C, однако в Испании сохраняется жара — +35-40°C.

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#Вильфанд
#Турция
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В России растет число преступлений среди мигрантов
ТАСС: МВД зафиксировало рост преступности среди мигрантов в России
22 июля 2023, 04:21

Фото: Фотобанк Московской области

В России за первые шесть месяцев 2023 года мигранты совершили более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% превысило аналогичный показатель за предыдущий год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД РФ.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года», — сообщают в МВД.

По данным ведомства, 18,4 тыс. преступлений были совершены гражданами стран СНГ, что на 6,5% больше, чем в 2022 году. При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в 2023 году совершено 6,9 тыс. преступлений (на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

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#мигранты
#Россия
#МВД
#преступность
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Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки
Минобороны РФ провело учения по изоляции закрытого зернового коридора в Черном море
22 июля 2023, 01:28

Фото: iStock/Irina Kononova

В Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом пишет Life.ru.
Уточняется, что отрабатывалось задержание судна-нарушителя. Экипажем ракетного катера «Ивановец» в северо-западной части Чёрного моря также были выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по мишени. 

Согласно данным БПЛА и телеметрии, цель удалось ликвидировать.

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#Чёрном море
#флот
#Минобороны
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В центре Москвы 22 июля перекроют движение
В центре Москвы на ряде улиц 22 июля временно перекроют движение из-за концерта
22 июля 2023, 00:47

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

В центре Москвы 22 июля будет временно перекрыто движение транспорта из-за проведения концерта. Об этом сообщается в Телеграм-канале Дептранса.
Уточняется, что движение перекроют с 8:00 до конца мероприятия на съезде с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора, а с 20.00 до окончания концерта на улицах Доватора, Савельева, Ефремова, 3-й Фрунзенской, Трубецкой, 10-летия Октября, в переулке Хользунова, в Проектируемом проезде №2309 и на дублере Комсомольского проспекта.

Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

На сайте спорткомплекса «Лужники» сообщается, что 22 июля там сыграет концерт группа «Руки вверх!».

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#Москва
#концерт
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