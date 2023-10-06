Движение по Малому московскому кольцу ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками

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Движение по Малому московскому кольцу частичного ограничено из-за аварии с участием трёх грузовых и одного легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
По данным полиции, в ДТП погиб водитель легковушки. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии выясняются.
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Лора Луганская