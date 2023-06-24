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«Движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена», — говорится в сообщении.
Накануне в Москве отменили массовые мероприятия. В городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.
О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.