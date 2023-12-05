Движение по мосту через Оку в Серпухове открыли после масштабной реконструкции

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После завершения реконструкции металлического моста через Оку открылось движение поездов в направлении Москвы на участке Тарусская – Серпухов Курского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию «Московская железная дорога».
«Реконструкция самого большого моста на МЖД протяжённостью 550 м велась с 2018 года. За это время были укреплены опоры моста, заменены на новые восемь больших пролётных строения по 110 м, два малых по 44 м и четыре балочных конструкции по 18 м», – говорится в сообщении.Работы проводились поэтапно, без остановки движения поездов. Последнее, восьмое, пролётное строение заменили 29 ноября. Затем железнодорожники уложили пути и обустроили контактную сеть.
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Лора Луганская