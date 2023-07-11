Движение по размытой дороге к «Теплым озерам» закрыли в Слюдянском районе

Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Грунтовую дорогу, которая ведет к популярным местам отдыха в местности Теплые озера и пролегает вдоль реки Снежная, закрыли из-за размытия.
На место прибыли спасатели. Туристов призвали отказаться от поездок и пеших прогулок, так как велика вероятность схода селей в горах. После проверки специалистами безопасности проезда, будет принято решение об открытии тропы. В регионе также предупредили о продолжении неблагоприятных погодных условий.
Читайте также:
В столице Абхазии началось наводнение и отключили свет из-за дождей
В Грузии мощный ливень затопил аэропорт Кутаиси
В Адлерском районе Сочи пропал мужчина при подтоплениях
Анастасия Крестьянова