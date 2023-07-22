Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновили

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Красногвардейском районе полуострова возобновили движение поездов. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Отмечается, что на момент инцидента МЧС находились на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. В результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Было принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.
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