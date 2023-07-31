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Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

31 июля 2023, 23:17

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем Telegram-канале.


В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#транспорт
#движение
#крымский мост
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На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта
31 июля 2023, 22:26

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении службы.

При этом, о причинах перекрытия движение пока ничего не сообщается. 

Напомним, 17 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту двумя БПЛА. В результате попадания снаряда, один пролет моста оказался полностью разрушен, также пострадала его автодорожная часть. ​Погибла супружеская пара из Белгородской области, их дочь-подросток сильно пострадал.

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#крымский мост
#движение
#автомобили
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Депутат Нилов выступил с инициативой списать гражданам «безнадёжные» долги по ЖКУ
31 июля 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил списывать так называемые «безнадёжные» долги по коммунальным услугам тем россиянам, которые уже не в состоянии их погасить.
«Доходы у большинства низкие. Кроме того, есть такая категория долгов по ЖКУ, как «безнадежные» — которые копились в течение продолжительного времени, и с которыми уже давно все ясно. Так вот, их просто нужно списать!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он также отметил, что для помощи населению им и его коллегами был разработан законопроект, позволяющий снизить предел, благодаря которому как можно больше граждан могли бы воспользоваться помощью государства для погашения своих задолженностей по коммуналке. Однако этот проект так и не был принят.

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#жкх
#долги
#госдума
#депутат
#общество
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В ходе акции «Морская почта» в Петербурге было отправлено 10 тыс открыток
31 июля 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/oliviaelisa92

Во время акции «Морская почта» на Якорной площади в Кронштадте, которая проходила с 27 июля, было отправлено 10 тыс. открыток.
Отправить открытку в разные уголки страны могли как петербуржцы, так и гости города совершенно бесплатно.

«Очень много желающих отправить открытку. Были ребята из летних лагерей из Мариуполя, с Алтая, из Москвы, были гости из Белоруссии. В один из первых дней была девушка из Китая, она отправляла открытку по России, но с иероглифами. Очень разная компания собирается, но положительная», – приводит «Петербургский дневник» слова начальника отдела поддержки молодежных инициатив Кронштадтского дворца молодежи Анны Нужной.

Отмечается, что акция завершилась вчера вечером.

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#общество
#санкт-петербург
#акция
#письма
#культура
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В немецком университете начали обучать съемкам порнофильмов
31 июля 2023, 19:18

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

В Университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре (Германия) в апреле был запущен элективный курс «Порно — это политика». Он состоял из 16 семинаров, а в качестве финального зачета студенты должны были снять готовый порноролик.
Целью курса было заявлено желание поставить под сомнение «гендерную иерархию в порноиндустрии» и представить новый взгляд на порнографию с феминистской точки зрения, передает «Лента.ру». На курс записались 20 человек, в качестве консультантов были привлечены порноактеры и художница, рисующая комиксы фривольного содержания.

Студенты в течение трех месяцев изучали технику съемок порно. Этот курс вызвал бурные и противоречивые обсуждения. Всплыла история американской преподавательницы старших классов, которая провела для учеников урок об анальном сексе и использовании секс-игрушек. Такое наполнение школьной программы вызвало недовольство у большинства родителей.

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#секс
#студенты
#курс
#германия
#университет
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Королева пехоты или всеобщее разочарование: что не так с БМП-3?
31 июля 2023, 19:04

Фото: кадр из видео/телеграм-канал Минобороны РФ

В народе её называют королевой пехоты, ласточкой и ребёнком с трудной судьбой. Бронемашина БМП-3 считается одной из самых продаваемых российских боевых машин, а её мощностям удивляются не только враги, но и сами россияне. Подробнее о плюсах и минусах бронемашины — в разборе «Радио 1».

История БМП-3

Боевая машина пехоты БМП-3 (Боевая Машина Пехоты) представляет собой многоцелевую боевую платформу, которую начали разрабатывать в Советском Союзе в 1977 году, и только в конце 1980-х годов её впервые испытали. Впервые широкая публика увидела новый БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года. К тому времени машина уже успела хорошо зарекомендовать себя в воинских частях.

Технические характеристики БМП-3

БМП-3 является последователем БМП-1 и БМП-2, и включает в себя множество технологических улучшений, делающих её мощной и универсальной платформой для поддержки пехоты на поле боя. При работе над БМП-3 конструкторы учли опыт использования БМП-1 и БМП-2 в ходе войны в Афганистане. Этим машинам критически не хватало защищённости — они были очень уязвимы не только перед гранатомётами, но и крупнокалиберными пулемётами моджахедов. Усовершенствованную боевую машину от своих предшественников отличает оригинальный корпус. Лобовая броня выдерживает попадания снаряда ЗУБР6 калибром 30 мм с дистанции 200 метров. Крыша и борта выдерживают пулю Б-32 калибром 12,7 мм с дистанции 100—200 метров.

БМП-3 имеет главное и дополнительное оружие. Первое – это 100-мм пушка 2А70, способная стрелять противотанковыми ракетами и снарядами с различными типами боеприпасов. Второе — 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемёт КПВТ калибра 7,62 мм, автоматический гранатомёт.
Фото: IStock/~UserGI1563252
БМП-3 обладает универсальностью и эффективностью в различных условиях боя, включая ведение огня по наземным и воздушным целям, обеспечение огневой поддержки пехоты, а также выполнение разведывательных и различных боевых задач. Машина способна усиливать боевую мощь пехотных войск и улучшать их шансы на успех в бою.

Минусы БМП-3

Принципиальным отличием БМП-3 от своих предшественниц её силовая установка. У этой модификации машины она расположена сзади, что увеличивает обзор механику-водителю и делает двигатель менее уязвимым. При этом, некоторые десантники считают это больше недостатком, чем преимуществом. Военные сетуют на то, что при выходе из машины приходится буквально перешагивать через её двигатель.

Также БМП-3 известна своей способностью стрелять на плаву. Однако некоторые эксперты тоже считают это небольшим минусом. По их мнению, отсутствие этой возможности сделало бы машину легче и манёвреннее.
В распоряжении ВС РФ сегодня порядка 500 БМП-3. Активно их закупают и другие страны, в том числе Ирак, Венесуэла, ОАЭ.

Однако, в российских войсках за БМП-3 закрепилась не лучшая репутация. Виной тому стала война в Чечне, где эти бронемашины показали себя не с лучшей стороны. Тогда технику использовали не в качестве десантной машины, а в качестве танка.

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#оружие
#вс рф
#машина
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На Лобненском шоссе смонтировали пролёт надземного перехода
31 июля 2023, 18:47

Фото: Минтранс МО

На пересечении Лобненского шоссе с ул. Промышленной завершили монтаж пролёта надземного пешеходного перехода, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Монтаж конструкции длиной свыше 47 м проводился по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Масса металлоконструкций превысила 62 тонн. Новый переход обеспечит безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будет оборудован с учётом потребностей маломобильных граждан», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
До конца года будет построен ещё один надземный пешеходный переход – в районе 2-го Северного проезда. Работы проводятся в рамках реконструкции Лобненского шоссе. Полностью завершить реконструкцию планируют в IV квартале этого.

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#минтранс мо
#пешеходный переход
#пожарная безопасность
#алексей гержик
#шоссе
#лобня
#подмосковье
#московская область
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Российские учёные сфотографировали необычное явление в Арктике
31 июля 2023, 18:24

Фото: iStock/Biletskiy_Evgeniy

Российские учёные сфотографировали белую радугу. Об этом сообщается в группе экспедиции «Арктического плавучего университета – 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Учёные следовали к мысу желания на судне «Михаил Сомов» и заметили необычное явление. Белая, или как её ещё называют, туманная радуга часто появляется в Арктике. Она появляется всего на несколько секунд.

Участница экспедиции Юлия Смирнова рассказала, что такая радуга, в отличие от привычной нам, формируется не на каплях дождя, а на более мелких частичках тумана.

Ранее сообщалось, что российские полярники впервые вырастили арбузы в Арктике. Удалось собрать урожай из восьми плодов.

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#арктика
#природа
#туман
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Путин подписал указ о подготовке празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне
31 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/OlgaKorica

Указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
На празднование 9 мая в 2025 году будут приглашены главы других государств. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что в этом году иностранные коллеги не приняли участие, поскольку дата не круглая.

В подписанном указе написано, что все праздничные мероприятия будут планироваться с учётом «всемирно-исторического значения победы». Также будут отдельно организованы торжества в честь знаковых событий ВОВ.

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#великая отечественная война
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Психиатр Нурисламов назвал первые признаки маньяка
Психиатр Нурисламов рассказал, как не попасть в руки маньяка
31 июля 2023, 18:06

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, который похитил её 14 лет назад. Все эти годы мужчина насиловал жертву и держал в запертой комнате частного дома. На территории дома следователи нашли останки ещё одной девушки. Руководитель медицинского холдинга, врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал «Радио 1», как распознать маньяка на стадии знакомства.
По словам специалиста, маньяка распознать достаточно сложно, особенно простому гражданину. Чаще всего такие люди не вызывают подозрений, так как скрывают свои чувства внутри. Однако есть всё же несколько маркеров, которые могут сигнализировать об опасности. 
«Какие-то косые взгляды, недоговорённости, обмолвки, проверки вас на реакцию, на то, как вы будете достигать свободы, рассказ о чем-то подобном», — рассказал специалист. 
Помимо прочего преступники зачастую не любят людные места. Они стараются не привлекать к себе внимание и встречаются с жертвой в пустынных местностях. 
«Мы себя обезопасить можем только, если мы встречаемся на людях. Если это маньяк, он будет стараться избегать людным мест. Но если маньяк с двойственной сущностью, то выявить его будет очень сложно», — сказал Нурисламов.   
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#маньяк
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