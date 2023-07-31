Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативно».
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.
В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.
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«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
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