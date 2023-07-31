Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

В народе её называют королевой пехоты, ласточкой и ребёнком с трудной судьбой. Бронемашина БМП-3 считается одной из самых продаваемых российских боевых машин, а её мощностям удивляются не только враги, но и сами россияне. Подробнее о плюсах и минусах бронемашины — в разборе «Радио 1».