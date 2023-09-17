Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя три с половиной часа после перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.
Автомобильное движение по мосту было перекрыто около 19:30 мск в целях безопасности, после того как Минобороны РФ сообщило о том, что над юго-западной частью Крыма было сбито два украинских БПЛА.
14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.
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14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
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