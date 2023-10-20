Движение транспорта возобновлено по Крымскому мосту

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Крымский мост снова открыт для транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр.
Отмечается, что до этого Крымский мост был закрыт в течение почти двух часов.
Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока после закрытия. Отмечалось, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций.
До этого, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты.
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Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока после закрытия. Отмечалось, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций.
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Мелисса Тимофеева