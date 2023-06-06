Двое мужчин вывезли контрабандой из Хабаровска 16 тонн бивней мамонта

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Мужчины из Хабаровска и Уссурийска приобрели бивни и фрагменты мамонта в Республике Саха (Якутия) для последующего экспорта за границу.
«Общая стоимость контрабанды составила 192,4 миллиона рублей, что считается крупным размером», — говорится в сообщении ведомства.Хабаровская таможня начала уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда... группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье включает в себя до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Следователи отмечают, что обвиняемые представили ложные данные о месте добычи бивней и фрагментов мамонта, чтобы получить разрешение на их экспорт. Это заключение затем было передано таможне.
Бивни мамонта и их части являются культурными ценностями, и для их вывоза из России требуется разрешение Министерства культуры РФ.
Ранее жителя Симферополя задержали за контрабанду военной экипировки за границу.