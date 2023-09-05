Двоих россиян задержали финские пограничники за попытку незаконно пересечь границу

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На следующий день в районе Йутсено был задержан еще один россиянин, который пытался незаконно пересечь границу. Его заметил местный житель и сообщил о нарушителе пограничникам. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии и был передан иммиграционной службе.
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