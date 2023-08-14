Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в Чехове отмечает 20-летний юбилей

Первомайский районный суд Владивостока назначил гендиректору компании «Аврора-строй» и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко наказание в виде 6 лет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков на сумму в 387 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.