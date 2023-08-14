Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в Чехове отмечает 20-летний юбилей

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В стенах «Олимпийского» выросло не одно поколение спортсменов, которые на сегодняшний день представляют Чехов на разные соревнованиях.
Дворец спорта является домашней ареной для «Чеховских медведей». Кроме того, с 2004 года в «Олимпийском» успешно работает отделение синхронного плавания под руководством заслуженного мастера спорта, трехкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию, Президента Федерации синхронного плавания Ольги Брусникиной.
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Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе.
Воспитанниками чеховского дворца спорта являются такие знаменитые спортсмены как Александр Поветкин и Денис Лебедев.
«Сегодня по поручению нашего Губернатора А.Ю. Воробьева мы реконструируем стадион «Гидросталь». По решению Губернатора новое футбольное поле будет с подогревом для того, чтобы на нем можно было заниматься в любое время года. А в следующем году также по поручению Андрею Юрьевича начнем строить новый ФОК за Ледовым дворцом. Уверен, что впереди у команды «Олимпийского» много славных побед, которые золотыми буквами будут вписаны в его историю! С праздником, «Олимпийский»! С Днем Рождения!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко