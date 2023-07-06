Двух упавших с аттракциона орехово-зуевских школьниц выписали из больницы

Фото: телеграм-канал Руслана Заголовацкого
Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий навестил двух 15-летних девочек, пострадавших в результате падения кабинки аттракциона в городском парке. По его словам, пострадавших отпустили из больницы домой.
«Навестил девчонок в больнице, чувствуют они себя удовлетворительно. Госпитализация не требуется, девочек отпустили домой. Лично контролирую ситуацию. С родителями на связи», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.Он добавил, что прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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