Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

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Пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября.
Напомним, программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» стартовала с начала марта этого года. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.
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